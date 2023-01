Rémunérations chez Covéa : la direction recevra les syndicats le 25 janvier

La direction de Covéa recevra les délégués syndicaux centraux des cinq organisations syndicales représentatives du personnel - la CFDT, le CFE-CGC, la CFTC, la CGT et l’Unsa -, le 25 janvier pour échanger après le mouvement de grève mené durant les derniers jours, a appris vendredi L’Agefi. Bien que la direction n’ait pas fait connaître les éléments qu’elle souhaite aborder, il s’agissait d’une demande des syndicats. «L’intersyndicale sollicite au plus vite une rencontre avec la direction générale de Covea. Il est primordial de retrouver un dialogue social autour d’échanges constructifs et prendre conscience du mal-être grandissant dans ce Groupe», écrivaient récemment les organisations dans un communiqué. Sollicité, Covéa ne commente pas. En plus de la revendication d’une hausse générale des salaires pour tous de 4% avec un plancher pour les salaires les plus bas de 1.750 euros – contre des augmentations générales de 4% pour les salariés avec un salaire annuel brut inférieur à 40.000 euros puis comprises entre 2,5% et 2,1% qui doivent s’appliquer au premier trimestre -, l’intersyndicale porte des mesures d’amélioration des conditions de travail. Elle a recueilli 8.500 signatures à une pétition de soutien à sa plateforme de revendication.