Goldman Sachs pourrait supprimer plus de 3.000 postes cette semaine

L’action Goldman Sachs recule de 12% sur un an.

Goldman Sachs va commencer mercredi à supprimer des milliers de postes à travers le monde, ont déclaré à Reuters deux sources au fait du projet du groupe, qui se prépare à un environnement économique délicat. Goldman Sachs a décliné une demande de commentaire de l'agence.

D'après l'une des sources de Reuters, un peu plus de 3.000 emplois devraient être supprimés, mais le total définitif n'a pas encore été fixé. Bloomberg a de son côté rapporté que Goldman Sachs allaient licencier jusqu'à 3.200 personnes. Le processus commencerait en milieu de semaine.

Si la plupart des principales divisions de Goldman Sachs devraient être affectées, les services d'investissement bancaire seront vraisemblablement au coeur du plan de suppression d'emplois, a dit l'une des sources à Reuters. Selon Bloomberg, Goldman Sachs serait aussi sur le point de dévoiler les données financières liées à une nouvelle unité qui abriterait ses activités de cartes de crédit et de crédits non affectés, qui enregistreront plus de 2 milliards de dollars de pertes avant impôts.

Le groupe américain pourrait aussi procéder à une forte baisse des bonus versés à ses banquiers d'affaires.