La hausse des taux ne fait pas forcément les affaires des banques françaises dans leurs activités de crédit à la consommation. BNP Paribas prépare un plan de restructuration des activités de sa filiale Personal Finance, qui pourrait passer par des coupes claires dans ses effectifs en France, ont indiqué à L’Agefi plusieurs sources internes.

Le groupe envisagerait notamment de procéder à un plan de départs volontaires, selon les sources. Le chiffre de 900 à 1.000 suppressions de postes aurait été évoqué. Il toucherait notamment les fonctions support, dont le nombre chez BNP Paribas Personal Finance est jugé proportionnellement plus élevé que chez ses concurrents. «Cela pourrait aller très vite, courant du premier semestre 2023», estime l’une des sources. Les détails de la restructuration devraient être précisés en interne auprès des partenaires sociaux dans les toutes prochaines semaines.

Plan stratégique à revoir

et cessions d'actifs

« Dans un secteur du crédit à la consommation en évolution, tant sur les usages que du fait du contexte économique, BNP Paribas Personal Finance a présenté aux partenaires sociaux ses réflexions stratégiques en ce qui concerne le recentrage de ses activités et l’adaptation de son modèle opérationnel », indique la banque dans un message transmis à L’Agefi. Le groupe ne fait pas d’autres commentaires.

Bloomberg avait révélé les projets de restructuration du groupe vendredi, sans faire état de suppressions de postes chiffrées.

Le sujet aurait été discuté mi-décembre lors d’un conseil d’administration de BNP Paribas. En cause, la remontée des taux qui pince les marges du crédit à la consommation, et une conjoncture plus maussade qu’il y a un an. Le plan stratégique 2022-2025 présenté en début d’année avait été bâti sur des hypothèses de taux très bas et sur une poursuite du rebond de la consommation. Mais selon les sources jointes par L’Agefi, BNP Paribas Personal Finance perdrait également des parts de marché.

Le pôle de crédit à la consommation du groupe a déjà entamé un recentrage géographique. Il a par exemple annoncé début décembre 2022 la cession de ses activités en Bulgarie à la banque grecque Eurobank.

Sur les neuf premiers mois de 2022, le pôle Personal Finance a réalisé un produit net bancaire de 4,1 milliards d’euros, en hausse de 4,7% sur un an avec l’intégration de Floa Banque, selon les comptes trimestriels du groupe. Le résultat avant impôt progresse de 10% à 1 milliard.