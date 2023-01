Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'action du réassureur Scor a signé mercredi la plus forte hausse de l'indice SBF 120 à Paris. Elle a pris plus de 8% en séance avant de clotûrer sur une hausse de 7,5% à 24 euros. Depuis le point bas de 13,30 euros touché en séance le 21 octobre, le titre a donc rebondi de plus de 72%. Il...