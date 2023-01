Les banques françaises augmentent peu leurs tarifs en 2023

Les banques auront tenu leurs engagements. Après avoir accepté en septembre dernier de limiter la hausse de leurs tarifs à moins de 2% en 2023, elles devraient au final appliquer des augmentations très raisonnables cette année dans un contexte de forte inflation et de flambée des taux d'intérêt. Selon l’étude de référence de l’association CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie) publiée le 3 janvier, les tarifs moyens qui entreront en vigueur au 1er février prochain augmentent d’environ 1% et restent même stables pour les plus «petits consommateurs». Dans le détail, le coût du panier moyen d’un «consommateur moyen» progresse de 1,24% et il grimpe de 0,89% pour les «gros consommateurs». Pour ces profils de clients, les tarifs augmentent dans deux tiers des établissements. En dépit d’une stabilité globale, les «petits consommateurs» voient leur facture «alourdie dans la moitié des banques», indique l’enquête. Le coût moyen des cartes bancaires monte aussi dans des proportions modérées (+0,77% pour les cartes Visa ou Mastercard à débit différé ainsi que pour les cartes Premier ou Gold). La hausse est un peu plus élevée pour celles à débit immédiat (+0,9%) ou à autorisation systématique (+0,82%). Les frais de tenue de compte avancent de leur côté de 1%, en excluant Milleis, qui a supprimé ce type de frais, du panel des 97 établissements étudiés.