Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Chassé-croisé chez BPCE. La banque a annoncé la nomination de Franck Leroy au poste de directeur général en charge des risques groupe et membre du comité de direction générale. Il remplace Stéphanie Paix, qui a pris les rênes de Natixis et du pôle Global Financial Services (GFS). Franck Leroy...