Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Une nomination qui va faire du bruit. Valéria Faure-Muntian, ex-député Renaissance bien connue des intermédiaires pour avoir porté la réforme du courtage en assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, débarque à l'Anacofi, la plus importante association...