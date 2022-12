Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

HSBC ne financera plus de nouveaux champs pétroliers et gaziers et demandera plus d'informations à ses clients du secteur de l'énergie concernant leur projet de réduction des émissions de carbone, a annoncé mercredi la banque britannique. L'établissement figure ainsi parmi les plus grandes...