Eric Lombard assure l’intérim à la Caisse des dépôts

Eric Lombard, dont le mandat de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) s’achevait le 7 décembre, va assurer son propre intérim à la tête de l’institution de la rue de Lille. Bercy a adopté en ce sens un arrêté paru ce jeudi au Journal Officiel.

« Eric Lombard est chargé de l’intérim du poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à compter du 8 décembre 2022 et jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur général », y est-il indiqué. Cela n'allait pas de soi: l'intérim aurait pu être assuré par le numéro deux de l'institution.

Cet arrêté était en revanche inéluctable, alors que le président de la République, ultime décisionnaire, n’a toujours pas rendu public son choix pour le prochain titulaire du poste. Eric Lombard est pourtant donné favori à sa reconduction à la tête d'un groupe méconnu du grand public mais qui constitue un pilier de l'investissement en France et qui gère les fonds du Livret A. D’autant que les autres prétendants possibles, comme Alexis Kohler, secrétaire général de l’Elysée, et l’ancienne ministre Amélie de Montchalin, ont vu la rue de Lille s’éloigner ces dernières semaines. Le premier a été mis en examen en septembre pour « prise illégale d’intérêts » en lien avec le croisiériste MSC, ce qu’il conteste, tandis que la seconde a été nommée en novembre représentante permanente de la France à l’OCDE.

« Mais si Eric Lombard devait être reconduit, pourquoi l'annonce prend-elle autant de temps ? » s'interroge un bon connaisseur du groupe.

A l'Elysée, un DRH pas pressé

Ce n’est pas la première fois cette année que l’Elysée joue les prolongations pour désigner le dirigeant d’une grande institution, quitte à y prolonger l’inconfort propre aux fins de règne. L’Agence des participations de l’Etat et l’Autorité des marchés financiers ont toutes deux connu une vacance de plusieurs mois à leur tête, avec une direction par intérim.

Si Eric Lombard était reconduit par l’Elysée, sa nomination devrait encore être approuvée par les députés et les sénateurs, qui contrôlent l’action de la Caisse des dépôts et consignations, puis passer en Conseil des ministres. A 64 ans, l’ancien patron Cardif et Generali France pourrait alors achever les grands chantiers qu'il a lancés depuis 2017 : la création de la Banque des territoires, la restructuration du modèle économique de La Poste dont la CDC est l’actionnaire majoritaire, et l’intégration de CNP Assurances au sein de La Banque Postale.