Le superviseur durcit le ton sur les frais de l’assurance vie

L’ACPR estime que les assureurs n’en font pas assez sur la transparence et la justification des frais de l’assurance vie.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) tape du poing sur la table. L’organe de supervision français de la banque et de l’assurance estime que les assureurs n’en font pas assez sur la transparence et la justification des frais de l’assurance vie, un marché à 1.800 milliards d...