Philippe Brassac devient président de la Fédération bancaire française

Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole S.A., a succédé à Laurent Mignon à la présidence de la Fédération bancaire française (FBF) le 3 décembre 2022. Laurent Mignon avait pris la présidence de la FBF le 1er septembre dernier, mais il a quitté son poste de président du directoire de BPCE au 3 décembre pour rejoindre la société d'investissement Wendel. La présidence tournante de la FBF revient tous les ans au dirigeant opérationnel de l'un des principaux groupes bancaires adhérents et membres du comité exécutif. Son directeur général est nommé par le comité exécutif de la FBF. Il s'agit de Maya Atig depuis le 30 mars 2020. Sont aujourd'hui membres du comité exécutif de la FBF : Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale, qui reste vice-président de la FBF jusqu'à la fin annoncée de son mandat en mai 2023 ; Philippe Heim, président du directoire de La Banque Postale, trésorier de la FBF ; Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général de BNP Paribas ; Nicolas Namias, président du directoire du groupe BPCE et Nicolas Théry, président de la Confédération nationale du Crédit Mutuel et du Crédit Mutuel Alliance Fédérale.