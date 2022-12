Stéphanie Paix prend la tête de Natixis

Natixis a trouvé une remplaçante à Nicolas Namias, qui doit prendre le 3 décembre les rênes du groupe BPCE. C’est Stéphanie Paix, directrice générale adjointe en charge des risques du groupe BPCE, qui lui succédera à la direction générale de Natixis. Membre du comité de direction générale de BPCE, elle prend donc en charge les métiers mondiaux du groupe et dirigera le pôle «global financial services (GFS)» de BPCE.

Nicolas Namias sera, quant à lui, à compter du 3 décembre président du directoire de BPCE – Laurent Mignon venant de prendre ses fonctions chez Wendel. Il sera également président du conseil d’administration de Natixis à compter de cette date.

Un parcours « diversifié et exemplaire »

Stéphanie Paix est issue de l’inspection chez BPCE et a dirigé plusieurs banques dans le réseau. Nicolas Namias salue ainsi sa « connaissance fine de l’ensemble des métiers du groupe » et « un parcours à la fois diversifié et exemplaire » au sein du groupe. « Les qualités de dirigeante de Stéphanie, sa formidable énergie et son grand sens de l’intérêt du client, offriront à nos métiers mondiaux et à leurs équipes les meilleurs atouts pour poursuivre leur trajectoire de développement », ajoute-t-il.

Diplômée de Sciences Po Paris, Stéphanie Paix a débuté à l’inspection des Banques Populaires en 1988. En 1994, elle devient directrice régionale de la Banque Populaire Rives de Paris puis des back offices et de l’organisation jusqu’en 2002.

Elle rejoint ensuite Natexis Banques Populaires comme responsable des back offices de la banque de financement. En 2006, elle prend la direction générale de Natixis Factor et devient membre du comité exécutif de Coface. En 2008, elle devient directrice générale de la Banque Populaire Atlantique. En 2012, elle est nommée présidente du directoire de la Caisse d‘Epargne Rhône Alpes.

En 2018, elle devient directrice générale adjointe en charge de l’inspection générale du groupe BPCE. Depuis le 1er janvier 2022, Stéphanie Paix était directrice générale adjointe en charge des risques du groupe BPCE.