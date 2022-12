La branche assurance veut améliorer la sécurité et la santé au travail

Les syndicats signataires veulent renforcer les obligations de formation des représentants du personnel, avec au moins cinq jours de formation santé, sécurité et condition de travail

La QVT est morte, vive la QVCT pour les 153.300 salariés de l’assurance. France Assureurs et quatre organisations syndicales- CFDT, CFE-CGC, Unsa et CFTC -, ont signé le 29 novembre un accord de branche portant sur la prévention des risques professionnels et la santé au travail. En enrichissant...