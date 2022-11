April entre dans le giron de KKR pour près de 2,5 milliards d’euros

April change d’actionnaire malgré la panne des financements bancaires sur le marché des LBO. Racheté en 2019 par le groupe de private equity luxembourgeois CVC Capital Partners, le leader du courtage grossiste en France a annoncé vendredi soir dans un communiqué avoir conclu un «partenariat stratégique de long terme» avec l’américain KKR. Concrètement, celui-ci devient actionnaire majoritaire du groupe lyonnais qui n'a pas précisé le montant de la transaction.

Ce dernier avait été acquis voici trois ans sur la base d'une valorisation de 900 millions d'euros et CVC cherchait à le vendre pour un montant susceptible d’atteindre 2,5 milliards d'euros, selon des informations rapportées en juin par L’Agefi. Sur cette base, la transaction conclue avec KKR valorise la cible environ 16 fois son excédent brut d’exploitation (Ebitda) attendu pour l’exercice 2022.

Le courtier en assurances propose aux particuliers et aux entreprises une large gamme de services dans la santé, la prévoyance, l’assurance emprunteur ou le dommage de niches. Il a récemment élargi son offre à la gestion de patrimoine grâce à l’acquisition de Magnacarta, réalisée en juillet dernier. Magnacarta, spécialiste des solutions et services pour l’épargne et la retraite, affichait 2,5 milliards d’euros d’encours sous gestion et plus de 20.000 clients.

«April a été créé il y a 35 ans par Bruno Rousset, un entrepreneur visionnaire. A l’issue d’une formidable collaboration avec CVC Capital Partners, nous avons redonné au groupe ses couleurs d’origine et avons l’ambition de perpétuer l’histoire de cette magnifique entreprise et d’en faire un champion français d’envergure mondiale. Nous allons écrire ce nouveau chapitre avec l’équipe dirigeante, nos 2.300 collaborateurs et KKR, au bénéfice de nos partenaires et de nos clients assurés», a déclaré Eric Maumy, président du groupe April, cité dans le communiqué.

April, qui a enregistré en 2021 un chiffre d’affaires de 544 millions d’euros, en croissance organique de 8% d’un an sur l’autre, entend accélérer sa digitalisation et tirer parti du soutien de KKR qui lui apportera son expertise globale en matière d’assurance et de services financiers. Le groupe français, qui revendique un réseau de 15.000 courtiers partenaires, est présent dans plus d’une quinzaine de pays, dont l'Allemagne où une succursale a été ouverte mi-novembre.