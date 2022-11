Abeille Assurances veut monter à 100% d’UFF

Une nouvelle sortie de cote se profile. Abeille Assurances Holding veut racheter les 25,01% qu’il ne détient pas au capital de l’Union Financière de France Banque (UFF) en vue de retirer la société de la Bourse de Paris où elle est cotée au compartiment B d’Euronext.

L’assureur propose un prix de 21 euros par action, soit une prime de 51% sur le cours de clôture du 25 novembre, ce qui valorise la cible 341 millions d’euros. Le titre UFF est suspendu de cotation ce lundi. Les négociations reprendront le 29 novembre.

Courant janvier

Abeille Assurances avance trois raisons à ce projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS). Il vise à «renforcer [les] liens [du groupe] avec UFF et soutenir au mieux son projet stratégique, [à] favoriser le développement d'UFF notamment via la modernisation de ses systèmes d'information, [à] simplifier le fonctionnement d'Abeille Assurances Holding et ses filiales et [à] supprimer les coûts récurrents et contraintes inhérentes à l'inscription de la société à la cote sur un marché réglementé», explique l’entreprise dans un communiqué.

Le conseil d’administration d’UFF a nommé le cabinet Ledouble en tant qu’expert indépendant chargé d’examiner les conditions de l’offre.

L’OPAS, qui sera financée par les fonds propres d’Abeille Assurances, sera déposée par Natixis, mandaté en tant que banque présentatrice et garante, ce lundi. Elle devrait se dérouler dans le courant du mois de janvier.