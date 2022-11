UBS affiche son optimisme pour Axa

Axa continue à profiter de la publication de ses solides chiffres trimestriels. En Bourse, l’action de l'assureur a clôturé lundi en hausse de 2,2% à 26,49 euros après la publication d’une note d’analyste favorable. UBS est passé de «neutre» à «acheter» sur la valeur avec un objectif de cours rehaussé de 27,60 à 32,90 euros, soit un niveau 24% supérieur au prix actuel de l’action. Les spécialistes de la banque suisse intègrent désormais un programme «soutenable» de rachat d’actions supérieur aux attentes. Ils anticipent pour 1,5 milliard d’euros de «buybacks» l’an prochain et en 2024 là où le consensus vise moins d’un milliard de rachats par an. Les analystes d’UBS sont aussi rassurés sur les perspectives de la filiale Axa XL, rachetée en 2018. Selon eux, le niveau limité des pertes enregistrées à cause de l’ouragan Ian illustre une baisse de l’exposition de l’activité aux catastrophes naturelles. Ils jugent enfin que les multiples de valorisation actuels ne reflètent pas le renforcement du bilan de l’entreprise.