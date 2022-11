Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Changement de nom chez BPCE. Son pôle assurances devient BPCE Assurances, a annoncé lundi le groupe dans un communiqué. Filiale à 100% de BPCE, BPCE Assurances exerce des activités d’assurance de personnes avec BPCE Vie et BPCE Life et d’assurance non-vie avec BPCE Assurances IARD et BPCE IARD....