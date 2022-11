La banque éthique Nef cherche les moyens de son indépendance

La banque éthique Nef est spécialiste du financement de l’économie sociale et solidaire en France.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Nef se prépare à voler de ses propres ailes. La « banque éthique », spécialiste du financement de l’économie sociale et solidaire en France, a décidé de prendre son indépendance complète et a fait une demande de transformation d’agrément en ce sens à l’Autorité de contrôle prudentiel et de...