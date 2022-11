Au cours des neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de l'assureur Axa s'est établi à 78,4 milliards d'euros, en hausse de 3% en données publiées et de 2% en base comparable. « Il s’agit d’une bonne performance dans un environnement très incertain, la dynamique commerciale est restée forte et le groupe a démontré sa très grande solidité. Nous avons également poursuivi nos opérations stratégiques sur nos marchés et produits les plus porteurs », a déclaré Alban de Mailly Nesle, directeur financier d’Axa, lors d’une conférence.

L’assureur estime le montant préliminaire des sinistres liés à l’ouragan Ian qui a touché les Etats-Unis fin septembre à 400 millions d’euros, avant impôt et net de réassurance. Cette estimation équivaut à une part de marché d’environ 0,7% sur la base d’une estimation du coût des sinistres pour l’ensemble du secteur de l’assurance à 60 milliards de dollars (autant d'euros). « Nous pensons être en mesure d’absorber la majeure partie de cette déviation », a précisé Alban de Mailly Nesle, ne revenant pas sur les objectifs du groupe pour la fin de l’année.

Effets de marché financiers négatifs

Par ailleurs, Axa a publié une présentation aux investisseurs sur la mise en œuvre des normes comptables IFRS 17 er IFRS 9 qui entreront en vigueur à compteur du 1er janvier 2023. Le groupe indique que le résultat opérationnel agrégé ne devrait pas être affecté après la transition d’IFRS 4 vers IFRS 17 et que les capitaux propres devraient être « relativement stables ». La transition n’aura aucune conséquence sur la gestion de trésorerie ou la politique de gestion de capital du groupe qui réaffirme les objectifs financiers de son plan stratégique à horizon 2023 « Driving Progress 2023 ». Une marge sur services contractuels d’environ 34 milliards d’euros, correspondant à des bénéfices attendus non réalisés, devrait être créée durant cette transition.

En termes de bilan, le ratio réglementaire de solvabilité du groupe Axa s'est établi à 225% à la fin septembre, en baisse de deux points par rapport à la fin juin. Le ratio a notamment diminué de trois points à cause d’effets de marché financiers négatifs «en raison de la hausse de la volatilité implicite et de la baisse des marchés actions, partiellement compensées par la hausse des taux d’intérêt», explique le groupe dans un communiqué.

Hausse de 14% du CA

de l’assurance santé

Le chiffre d'affaires de l’assurance dommages a progressé de 3% sur neuf mois en base comparable, à 40,7 milliards d'euros, grâce une hausse de 6% de l’assurance des entreprises hors Axa XL Réassurance, qui s’explique par une hausse des volumes et des effets prix positifs. Le chiffre d’affaires d’Axa XL Réassurances diminue quant à lui de 20% à 2,9 milliards d’euros, reflétant la stratégie de réduction de l’exposition aux catastrophes naturelles. En assurance des particuliers, l’assureur enregistre une hausse de 4% de son chiffre d’affaires à 13,3 milliards d’euros.

Toujours sur neuf mois, le chiffre d'affaires de l'assurance santé s'est accru de 14%, à 13,1 milliards d'euros, celui de la gestion d’actifs a augmenté de 2%, à 1,2 milliard d'euros, soutenu par une hausse des commissions de transactions. Le chiffre d’affaires de l’assurance vie, épargne, retraite a baissé de 6% à 23,2 milliards d’euros. L’activité en produits en fonds général a chuté de 13% à 6,5 milliards d’euros et celle en unités de compte (UC) de 12% à 4,8 milliards d’euros.