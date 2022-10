Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

UBS a réaffirmé mardi ses principaux objectifs financiers et promis davantage de rachats d'actions l'an prochain, grâce à des taux d'intérêt plus élevés et à une solide collecte dans la gestion de fortune. Son bénéfice net au troisième trimestre affiche un recul plus faible que prévu de 24% à 1...