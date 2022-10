Goldman Sachs dépasse les attentes et réorganise ses activités

Goldman Sachs a annoncé mardi une réorganisation de ses principales activités, et a fait état d'une baisse moins importante que prévu de son bénéfice par action au troisième trimestre. La banque aura désormais trois branches - gestion d'actifs et de patrimoine, banque d'investissement et trading et solutions de plateforme.

Cette réorganisation intervient alors que le bénéfice de Goldman Sachs a chuté de 44%, le trimestre clos au 30 septembre 2022, à 2,96 milliards de dollars contre 5,28 milliards un an plus tôt. Cela correspond à un bénéfice de 8,25 dollars par action pour le dernier trimestre clos, à comparer à 14,93 dollars par action un an plus tôt. Son produit net bancaire a baissé de 12% à 11,98 milliards de dollars (12,19 milliards d'euros) au cours du trimestre.

Ces résultats, bien qu’en baisse, restent cependant supérieurs aux attentes des analystes. Ceux-ci tablaient en moyenne sur un bénéfice trimestriel de 7,69 dollars par action, selon les données de Refinitiv relayées par Reuters.

Recul de la banque d'investissement

Le chiffre d’affaires de la banque d’investissement de Goldman Sachs s’est élevé à 1,58 milliard de dollars, en baisse de 57% par rapport à l’année dernière, reflétant une baisse des fusions et acquisitions et des marchés primaires d’actions et de dettes. En revanche, le secteur de la consommation et de la gestion de patrimoine a vu son chiffre d’affaires bondir de 18% à 2,38 milliards de dollars au cours du trimestre, grâce à une demande accrue de prêts et des frais de gestion plus élevés.

En milieu d’après-midi, le cours l’action Goldman Sachs progressait de près de 4,5%, dans le sillage des autres grandes banques américaines dont les cours se sont envolés ces derniers jours après la publication de résultats en baisse mais assortis de perspectives moins pessimistes qu’attendu.