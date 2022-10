La Société Générale accueille trois nouvelles personnes à son comité de direction

Alors que trois départs ont été annoncés en son sein depuis que Frédéric Oudéa a révélé qu’il ne briguerait pas de nouveau mandat à la tête de la Société Générale, trois nouvelles personnalités font leur entrée au comité de direction. Il s’agit d’abord de Ingrid Bocris et Mai Nguyen, toutes deux directrices générales déléguées de Société Générale Assurances. Ingrid Bocris est en charge du développement bancassurance et digital de Société Générale Assurances, tandis que Mai Nguyen a la responsabilité du pôle finances, investissements et risques. Par ailleurs, Alain Voiment est nommé directeur des infrastructures informatiques du groupe à compter du 1er novembre 2022, en remplacement de Carlos Gonçalves promu en qualité de 'global chief information officer'. Au cœur de la transformation digitale et technologique du groupe, Alain Voiment rejoint aussi le comité de direction.