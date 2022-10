La Société Générale accueille trois nouvelles personnes à son comité de direction

Ingrid Bocris, Mai Nguyen et Alain Voiment rejoignent le comité de direction de la Société Générale.

La Société Générale continue de réorganiser son comité de direction. Alors que trois départs ont été annoncés en son sein depuis que Frédéric Oudéa a révélé qu’il ne briguerait pas de nouveau mandat à la tête de la banque, trois nouvelles personnalités font leur entrée.

Il s’agit d’abord de Ingrid Bocris et Mai Nguyen, toutes deux directrices générales déléguées de Société Générale Assurances. Outre l’objectif d’accroître la «diversité» au sein du comité de direction – un enjeu à l’heure de l’ESG et des réglementations sur la parité comme la loi Rixain – ces nominations reflètent l’accent mis sur la bancassurance dans un groupe en pleine transformation.

Ingrid Bocris est en charge du développement bancassurance et digital de Société Générale Assurances, tandis que Mai Nguyen a la responsabilité du pôle finances, investissements et risques. «Leurs nominations s’inscrivent dans la stratégie de croissance de Société Générale visant à accélérer le développement de son modèle de bancassurance au service de ses clients, en France et à l’international», écrit la Société Générale dans un communiqué.

Par ailleurs, Alain Voiment est nommé directeur des infrastructures informatiques du groupe à compter du 1er novembre 2022, en remplacement de Carlos Gonçalves promu en qualité de global chief information officer. Au cœur de la transformation digitale et technologique du groupe, Alain Voiment rejoint également le comité de direction.

Départs et arrivées

La banque de la Défense a récemment annoncé la nomination de Marie-Christine Ducholet en tant que directrice de la nouvelle banque de détail du groupe qui naîtra de la fusion des réseaux Société Générale et Crédit du Nord au premier janvier 2023, tandis que le directeur général du Crédit du Nord, Jean-Louis Klein, rejoindra le pilotage stratégique du projet aux côtés de Sébastien Proto, directeur général adjoint en charge des réseaux et de l’informatique.

Alors que Frédéric Oudéa doit passer la main à Slawomir Krupa en mai 2023, la Société Générale a accusé récemment trois départs. La directrice de la communication et des ressources humaines Caroline Guillaumin, proche de Frédéric Oudéa, va rejoindre le groupe de télécoms Orange dirigé par Christel Heydemann, qu’elle a bien connue chez Alcatel Lucent.

La directrice des risques Sadia Ricke a préféré rejoindre Londres «pour des raisons personnelles», profitant d’un poste ouvert suite à un départ à la retraite chez Standard Chartered. Le recrutement de son (sa) remplaçant(e) serait «prioritaire» pour Slawomir Krupa, confie une source proche à L’Agefi.

Enfin, Gaëlle Olivier, directrice générale adjointe et chief operating officer a décidé de quitter le groupe dans le sillage de l’annonce de Frédéric Oudéa. Elle avait été recrutée par ce dernier en 2020 après avoir passé la quasi-intégralité de sa carrière chez Axa. Son départ aurait été décidé avant la nomination de Slawomir Krupa à la direction générale, a précisé une source proche à L’Agefi.