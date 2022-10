BNP Paribas veut dégager 1 milliard d’euros de revenus supplémentaires sur la mobilité

L’évolution des besoins des clients en matière de mobilité est une opportunité supplémentaire pour les banques françaises, qui ont depuis longtemps développé des offres dans le leasing. Tandis que la Société Générale a annoncé vouloir faire de ALD, après sa fusion avec Leaseplan, un levier de croissance à horizon 2025 et « la troisième jambe du groupe », BNP Paribas déroule également ses ambitions en la matière.

Dans le cadre de son plan stratégique « GTS 2025 » - pour « Growth Sustainability Technology » - la banque de la rue d’Antin a annoncé ce mercredi 12 octobre vouloir réaliser 1 milliard d’euros de revenus supplémentaires dans la mobilité grâce à des initiatives transversales reposant sur les synergies entre ses différents métiers.

Grâce à ses différents pôles d’activités, BNP Paribas est, en effet, en mesure d’accompagner le client sur toute la chaîne de valeur, en mettant notamment l’accent sur la mobilité durable à l’heure de l’électrification du parc automobile. Elle a de fortes ambitions pour son loueur de véhicules, Arval, dont elle veut faire le « leader en Europe » d’ici à 2025 et son entité Leasing Solutions qui offre des solutions de financement aux propriétaires de flottes et aux infrastructures associées. Elle accompagne les grands constructeurs automobiles via sa banque de financement et d’investissement CIB. Elle accompagne, par ailleurs, les clients particuliers dans le financement via sa banque commerciale BNP Paribas Personal Finance, ou dans leurs solutions d’assurance automobile et nouvelles mobilités via BNP Paribas Cardif.

Une plateforme digitale «tout en un»

Les revenus générés par les synergies entre ces différentes activités s’additionneront donc aux revenus dégagés par les différents métiers : BNP Paribas vise une croissance du produit net bancaire (PNB) de 5% par an pour les banques commerciales et les métiers spécialisés (CPBS) et de 8% par an pour Arval. Pour atteindre l’objectif d’un milliard de revenus additionnels à horizon 2025, BNP Paribas s’appuiera sur « son modèle intégré », explique la banque. Elle lancera à cet effet l’an prochain une plateforme digitale « tout en un » pour les clients particuliers de sa banque commerciale en France.

En quelques clics, ils pourront, directement sur leur application mobile ou sur le site mabanque, définir leurs besoins en fonction de leurs usages, leur budget et leurs préférences. Ils se verront ensuite proposer les solutions les plus adaptées grâce à une coordination entre les différents métiers : type de véhicule, mode de financement entre crédit et leasing (LLD ou LOA), assurance et services associés.