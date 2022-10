Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Associée à la fintech britannique Banked, Bank of America a annoncé lundi le déploiement d'une solution de paiements en ligne pour les transactions en euros. Ce service, baptisé Pay by Bank, repose sur le concept d'open banking et permet des transactions en temps réel, au profit des commerçants...