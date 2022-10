Credit Suisse rassure le marché en rachetant sa dette

A chaque jour son nouveau rebondissement. Ou presque. La banque suisse en difficulté et fragilisée par des rumeurs à répétition ces dernières semaines a annoncé le rachat d’environ 3 milliards de dollars (3,07 milliards d’euros) de ses propres obligations.

Dans le détail, Credit Suisse va acquérir 8 emprunts seniors libellés en euros et en livres pour un montant de 1 milliard d’euros maximum et 12 emprunts du même type libellés en dollars pour une somme pouvant atteindre 2 milliards de dollars.

«Les offres expireront les 3 et 10 novembre respectivement», indique la banque dans son communiqué. Credit Suisse justifie cette opération par une volonté de «profiter des conditions du marché pour racheter la dette à des prix attractifs». Les craintes des investisseurs ont en effet entraîné une chute des obligations de l’établissement helvétique.

Rebond boursier

Alors que le marché s’inquiète de la solidité financière de la banque, l’annonce de cette opération – qui prouve que Credit Suisse détient des liquidités significatives - devrait rassurer les investisseurs.

A la Bourse suisse, le titre a d’ailleurs ouvert en hausse de 2,9% vendredi. Après avoir perdu plus de 20% entre le 21 et le 29 septembre, il s’est repris de 13% en six séances.

L’annonce de cette offre sur 3 milliards de dollars d’obligations devrait offrir un peu de répit aux dirigeants, attendant la présentation de leur plan stratégique prévue le 27 octobre prochain.