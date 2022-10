Le Crédit Agricole Ile de France nomme son nouveau patron

La caisse régionale la plus puissante du Crédit Agricole a un nouveau dirigeant à sa tête. Michel Ganzin, qui était depuis juillet 2021 directeur général adjoint de Crédit Agricole SA (CASA), en charge du pôle projet de groupe (PRG). Il prendra la direction générale du Crédit Agricole d'Ile de France à compter du 14 novembre, selon une information parue dans Les Echos et confirmée auprès de L'Agefi. Il remplace Olivier Gavalda, nommé directeur général délégué de CASA en charge de la banque universelle. Entré au Crédit Lyonnais en 1989, Michel Ganzin devient directeur d’agence en 1997 puis directeur particuliers et professionnels du réseau d’agences de l’Hérault en 2001. Il devient en 2008 directeur des réseaux hors agences de LCL. En 2010, il est nommé directeur général adjoint unique du Crédit Agricole de Val de France, avant de prendre 2015 la direction de la caisse régionale de Centre Ouest. En 2018, il devient directeur général adjoint de Crédit Agricole SA, en charge du pôle Fonctionnement et Transformation, avant de prendre la responsabilité du pôle Développement Client et Humain en décembre 2020.