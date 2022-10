Société Générale : Marie-Christine Ducholet prend la tête de la nouvelle banque de détail

La banque a annoncé le rapprochement des réseaux Société Générale et Crédit du Nord fin 2020.

Quelques jours après avoir choisi son futur directeur général, la banque au logo rouge et noir annonce du changement pour sa banque de détail en France.

Directrice générale de l’entité depuis juin 2019, Marie-Christine Ducholet va prendre la tête de la nouvelle banque de détail en France, qui combine les réseaux fusionnés de la Société Générale et du Crédit du Nord. Elle sera rattachée à Sébastien Proto, directeur général adjoint en charge des réseaux Société Générale, Crédit du Nord, Banque privée et de leur direction Innovation, Technologie et Informatique.

Marie-Christine Ducholet sera épaulée à ce poste par un duo de directeurs adjoints : Aurore Gaspar Colson et Yann de Nanteuil.

Gros chantier

Ces nominations seront effectives au 1er janvier 2023. Jean Louis Klein, directeur général du Crédit du Nord, quittera ses fonctions en fin d’année. Il rejoindra ensuite la direction du projet Vision 2025 auprès de Sébastien Proto, indique la Société Générale dans son communiqué.

Annoncé à la fin 2020, le rapprochement des réseaux Société Générale et Crédit du Nord doit permettre à la banque de la Défense d'économiser 450 millions d'euros par an dès 2025, grâce notamment à une refonte des réseaux informatiques et une réduction de 30% du nombre d'agences.

Il s’agit, avec le rachat en cours de LeasePlan par ALD, d’un des deux gros chantiers auquel devra s’atteler le futur directeur général, Slawomir Krupa, qui devrait succéder à Frédéric Oudéa au printemps 2023.