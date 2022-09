Quel est le plus grand assureur en France ?

Dans l’écosystème français de l’assurance il y a deux catégories d’assureurs : les «pure players» et les bancassureurs.

Les premiers sont des vrais spécialistes du métier alors que les seconds s’appuient sur leurs activités dans la banque pour développer leurs offres d’assurances, ce qui n’empêchent pas certains d’être des acteurs majeurs du secteur. Et même de surpasser les spécialistes sur leur marché domestique.

Ainsi, le mastodonte français de l’assurance, Axa, n’est pas roi en son propre royaume. Un peu à l’image de BNP Paribas, plus grande banque française à l’international, mais surpassée par plusieurs concurrents sur son marché domestique.

Dans ce contexte, nous avons cherché à déterminer qui est le plus grand assureur en France en comparant, les uns par rapport aux autres, les principaux acteurs du secteur sur la base de trois critères : le chiffre d’affaires, le résultat net et la taille du bilan. Les chiffres portent à chaque fois sur l’année 2021 et uniquement sur le périmètre «France». Nous n’avons pas retenu la taille des effectifs comme un critère pertinent car les bancassureurs, qui profitent de leur réseau de détail dans la banque, ne sont pas comparables aux assureurs «pure players» sur ce thème.

Crédit Agricole Assurances ou Axa ?

Ces critères ont été appliqués aux huit principaux assureurs actifs en France : Allianz, Axa, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, Covéa, Generali et Groupama.

Sur la base du chiffre d’affaires, Crédit Agricole Assurances arrive en tête avec 29,7 milliards d’euros enregistrés en France en 2021. Axa se classe juste derrière, avec 28,35 milliards. CNP Assurances et ses 20 milliards d’euros de ventes sont assez loin derrière, suivis de Covéa (17,2 milliards d’euros), Generali (15,5), BNP Paribas Cardif (15), Groupama (12,9) et Allianz (12,3).

Le classement est quelque peu remanié si on s’intéresse au profit net réalisé en France l’an dernier. Cette fois, Axa prend la première place avec plus de 2 milliards d’euros de résultat net. Crédit Agricole Assurances est deuxième, avec près de 1,5 milliard. Les 1,29 milliard d’euros de bénéfice net de CNP placent toujours la filiale de la Banque Postale sur la dernière marche du podium. Les autres acteurs étudiés pointent tous nettement en dessous, d’environ 0,8 milliard d’euros pour Covéa et Allianz à un peu moins de 0,5 milliard pour Groupama.

Enfin, sur la base du bilan affiché pour les seules activités situées en France, la palme revient cette fois à CNP Assurances, qui revendique 411 milliards d’euros d’actifs. Crédit Agricole Assurances arrive juste derrière avec 395 milliards. Axa, à 262 milliards d’euros, est un cran en dessous.

And the winner is ?

Crédit Agricole Assurances, qui se classe une fois 1er et deux fois 2ème sur nos critères, peut légitimement être considéré comme le plus grand assureur en France. D’autant que le groupe affiche le chiffre d’affaires le plus important, qui est sans doute le critère le plus représentatif car il est moins volatil que le bénéfice net et plus fiable que le bilan qui peut être dépendant de certaines spécificités comptables.

Une fois 1er, une fois 2ème et une fois 3ème, Axa monte sur la deuxième marche du podium et CNP Assurances prend la médaille de bronze.