Patrick Cohen (Axa France) : «Nous faisons tout pour préserver nos assurés»

L’Agefi : Quels sont les engagements d'Axa France en faveur du pouvoir d'achat des assurés ?

Patrick Cohen : AXA France est une entreprise engagée. Nous sommes particulièrement sensibles à la situation de nos concitoyens et notamment les ménages les plus vulnérables. Pour les aider à passer le cap de l’inflation, nous déployons un bouclier en faveur du pouvoir d’achat. D’abord, nous nous engageons à maintenir l’évolution moyenne de nos primes auto et habitation à un niveau inférieur à celui de l’inflation. Ensuite, nous gelons la prime auto et habitation pour tous nos clients de moins de 30 ans non sinistrés et offrons 100 euros pour les jeunes de moins de 25 ans en recherche d’emploi au moment du renouvellement de leur propre contrat auto et santé. Par ailleurs, nous complétons ce bouclier anti-inflation par des mesures générales pour l’ensemble de nos clients : nous offrons 100 euros à nos clients qui souscrivent un contrat auto et 50 euros à nos clients qui souscrivent un contrat Habitation. Enfin, afin de concilier pouvoir d’achat et environnement, nous mettons en place une remise de 100 euros pour tout remplacement d'une voiture thermique par une électrique ou une hybride.

Comment comptez-vous maintenir l’évolution du montant moyen des primes assurantielles au-dessous de l’inflation en 2022 et en 2023 ?

En plus de ces mesures, nous poursuivons nos efforts pour absorber une large partie de l’inflation qui frappe durement le secteur de l’assurance : au cours du 1er semestre 2022, le prix des pièces de rechange en auto ont augmenté 8%, celui des pare-brises de 7% et le coût de la production de tuiles s’est accru de 30%. Pour y faire face, nous mettons en place un ensemble d’initiatives. En auto, nous développons l’utilisation de pièces de réemploi qui représente désormais chez AXA France près de 15% des réparations en auto. Nous renforçons également l’orientation de nos clients chez nos glaciers et garages partenaires, ainsi que la montée en puissance de notre centrale de pièces détachées et du gré à gré. De même en habitation, nous développons le recours au gré à gré ainsi que l’orientation vers plus de 500 entreprises partenaires.

Les sinistres climatiques condamnent-ils les assureurs à augmenter les primes d'assurance ?

2022 est une année historiquement mauvaise pour le secteur en raison des sinistres climatiques qui, d’ores et déjà, font de cette année la pire année depuis 1999. En un mois et demi est tombée autant de grêle qu’au cours des quatre dernières années. Les huit premiers mois de l’année ont frappé des millions de personnes pour un montant de 5,2 milliards d’euros, contre 3,5 milliards pour une année dite «normale». Comme l’indiquent les mesures présentées aujourd’hui, nous faisons tout pour préserver nos assurés et réduire au maximum les effets de ces super-sinistres.