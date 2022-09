Pierre Hudry quitte le bureau parisien de Goldman Sachs

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Pierre Hudry, le responsable du bureau parisien de Goldman Sachs et de la banque d’investissement pour la France, la Belgique et le Luxembourg quittera la société à la fin de l’année, révèle un mémo interne envoyé aux employés de la banque que L’Agefi a pu consulter. Diplômé de Polytechnique et...