LCL gèle ses tarifs pour 2023

Après BNP Paribas mercredi, LCL a annoncé jeudi un gel des tarifs bancaires pour ses 6 millions de clients particuliers jusqu'au 1er septembre 2023. L'annonce fait suite à la réunion qui s'est tenue mardi à Bercy. Convoquées par Bruno Le Maire, les banques françaises se sont engagées à contenir la hausse de leurs tarifs l'an prochain en dessous de 2%. Certains établissements ont décidé d'aller plus loin et de ne pas augmenter leurs tarifs l'an prochain. C'est le cas de BNP Paribas et du Crédit Coopératif, tandis que la Société Générale avait annoncé dès le 15 juillet «une stabilité globale» de ses tarifs en 2023. Les banques françaises se sont en outre engagées à abaisser le tarif de 3 euros à 1 euro par mois pour l'offre dédiée à la clientèle fragile. Une décision déjà prise cet été par la Société Générale et le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. A l'image du groupe mutualiste, LCL décide également d'exonérer cette clientèle spécifique de frais d'incidents jusqu'au 1er septembre 2023.