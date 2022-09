Crédit Agricole Assurances veut grandir hors de France

L’avenir de Crédit Agricole Assurances se passe aussi hors de France. A l’occasion de la présentation de ses ambitions 2025, trois mois après le plan stratégique de Crédit Agricole SA (CASA), le bancassureur a affirmé sa volonté de se développer à l’international. Il prévoit de réaliser 25% de son chiffre d’affaires hors de l’Hexagone d’ici 2025 en maximisant les synergies et en développant les partenariats. Le tout sans négliger de nouveaux modèles de distribution. Fin 2021, Crédit Agricole Assurances réalisait 18,4% de ses 37 milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’international à travers 10 compagnies d’assurance vie ou non-vie dans sept pays (Italie, Luxembourg, Espagne, Pologne, Japon, Portugal et en Grèce avec des activités en extinction).

Devenir l’assureur digital

de référence

Crédit Agricole Assurances mise notamment sur l’Italie. Après avoir pris une participation de 9,18% au capital de Banco BPM début 2022, il lorgne les activités d’assurances de la troisième banque italienne. Celle-ci a racheté la participation de 81% du français Covéa dans leurs coentreprises Bipiemme Vita (assurance vie) et Bipiemme Assicurazioni (assurance dommages). De plus, ses accords de partenariats avec le mutualiste français et l’assureur italien Cattolica commenceront à expirer en 2023. «C’est une opération en cours que nous ne commenterons pas. Les échéances n’ont pas été communiquées par Banco BPM», a sobrement précisé Philippe Dumont, directeur général de Crédit Agricole Assurances. Si Axa et Generali ont aussi été retenus pour un deuxième tour, le bancassureur a pris de l'avance.

«En France, nous estimons que nos marges de croissance sont très importantes», recentre le dirigeant, qui explique «vouloir continuer l’extension de notre modèle de bancassureur pour les particuliers, puis les agriculteurs et désormais les entreprises». Crédit Agricole Assurances vise 2,5 millions de nouveaux contrats dommages particuliers en France (15,2 millions de contrats fin 2021), 345 milliards d’encours d’épargne dont 111 milliards en unités de compte (323 milliards d’euros fin 2021 dont 92 milliards d’UC) et 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires entreprises. Grâce à la réforme de l’assurance récolte, il entend réaliser l’objectif d’équiper un agriculteur sur quatre face aux aléas climatiques. «Nous voulons devenir l’assureur digital de référence d’ici 2025», ajoute Phillipe Dumont. Cela passe par la création d’une direction de la transformation qui regroupera les équipes digitales, data et innovation.

Crédit Agricole Santé et Territoires

Pour accompagner les transformations sociétales, le bancassureur n’oublie pas développer l’assurance santé, où il vise une hausse de 40% de bénéficiaires, ainsi que le segment retraite. La création de son fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS) est imminente. Un objectif d’encours retraite de 23 milliards d’euros est avancé, contre 19 milliards fin 2021. La plus grande transformation viendra toutefois de la création d’un nouveau métier, porté par CASA, intitulé «Crédit Agricole Santé et Territoires». «C’est une ligne que nous souhaitons créer pour les clients de Crédit Agricole. Nous travaillons sur une feuille de route détaillée à ce sujet sur deux aspects : l’accès aux soins autour de solution de telecare et de prévention et une offre de dédiée aux seniors autour de la labellisation de services», explique Pierre Guillocheau, directeur des assurances collectives chez Crédit Agricoles Assurances.