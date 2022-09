Les banques françaises devront recharger leurs coussins de fonds propres en décembre

Les banques françaises vont devoir augmenter leurs réserves de capital en fin d’année. Le Haut conseil de stabilité financière (HCSF), qui s’est réuni ce jeudi 15 septembre sous la présidence du ministre Bruno Le Maire, s’inquiète de « la persistance des vulnérabilités et du niveau des risques à moyen terme ». Le taux du coussin de fonds propres contracycliques, qui est constitué à titre préventif par les banques en vue d’être relâché si un risque pèse sur l’accès au financement, sera donc relevé à 1% lors de sa prochaine réunion en décembre. Pour l’heure, il reste inchangé à 0,5%.

Le HCSF avait pris la décision de le relever à 0,5% en avril dernier, après l’avoir réduit à 0% au début de la crise du Covid-19. « Les banques doivent reconstituer leurs réserves », justifie-t-on à Bercy, afin de protéger le financement de l’économie contre « un risque de retournement de cycle ».

Les banques françaises peuvent absorber cette charge supplémentaire de fonds propres, juge encore le HCSF. «Les banques françaises ont un coussin non réglementaire au-dessus des exigences légales qui est très positif », explique-t-on à Bercy. Et d’ajouter : « la situation économique est favorable, les banques ont un niveau de rentabilité soutenu et leurs fonds propres ont continué d’augmenter ».

Alors que les banques françaises se plaignent régulièrement d’être pénalisées par la réglementation prudentielle, ce qui aurait des répercussions sur leur capacité à financer certains pans de l’économie, Bercy assure, au contraire, qu’il ne s’agit « aucunement de freiner l’accès au crédit », mais bien de le « protéger ».