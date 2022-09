Les banques européennes chutent en Bourse

Les valeurs bancaires ont chuté lundi en Europe alors que la crise énergétique renforce les craintes de récession sur le Vieux Continent. A la Bourse de Paris, Crédit Agricole SA a lâché 2,7%, la Société Générale 2,4% et BNP Paribas 2,2%. Unicredit a cédé 2,7% à Milan et Deutsche Bank et Commerzbank respectivement 4,6% et 3,9% à Francfort. «Le choc énergétique devrait conduire [l’Europe] à la récession», soulignent les analystes de Credit Suisse dans une note publiée lundi, après que le russe Gazprom a annoncé la suspension pour une durée indéterminée de ses livraisons via le gazoduc Nord Stream. Les valeurs bancaires sont parmi les plus sensibles au cycle économique. Depuis le début de l’année, l’indice Euro Stoxx Banks a perdu 22%, contre une baisse de 15% pour le Stoxx Europe 600. Les résultats du secteur devraient cependant bénéficier de la poursuite de la hausse des taux d’intérêt, tandis que les créances douteuses devraient rester faibles, ont indiqué les analystes de Bank of America dans une note publiée vendredi.