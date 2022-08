La Bred voit son bénéfice net augmenter de 12% au premier semestre

La banque profite de la dynamique de ses revenus et d’une baisse du risque.

La Bred enregistre un produit net bancaire (PNB) semestriel consolidé en hausse de 7,4%, à 827,8 millions d’euros. En excluant le changement comptable intervenu en 2021 à l’initiative du groupe BPCE sur la bonification des opérations de refinancement à long terme (TLTRO) auprès de la Banque centrale européenne, le PNB progresse de 7,8% au premier semestre 2022.

L’activité est essentiellement portée par le pôle de banque commerciale en France, qui génère 65,2% des revenus, mais aussi par la banque de grande clientèle (12,1% des revenus) et la poursuite du développement en outre-mer et à l’international (14,8% des revenus).

Le résultat net semestriel part du groupe progresse de 12,4%, à 266,6 millions d’euros. Hors éléments exceptionnels, il s'établit à 267,1 millions d’euros, en hausse de 13,6%.

Les charges d'exploitation progressent de 9%. Retraitées de l’augmentation des rémunérations variables qu’induisent l’amélioration des résultats, les charges d'exploitation croissent de 7,7% témoignant notamment des investissements informatiques et de l’accompagnement de la croissance de nos filiales. Le coût du risque, maîtrisé, et sans effet de reprise de provisions sectorielles, est en baisse de 28% et représente 40,6 millions d’euros.