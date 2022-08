Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La start-up britannique Zopa spécialisée dans le prêt peer to peer, qui a réalisé fin 2021 une levée de 300 millions de dollars, menée par SoftBank Vision Fund 2 et des investisseurs historiques comme Silverstripe, Northzone et Augmentum, pour se valoriser plus d’un milliard de dollars, indique...