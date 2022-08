Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les événements météorologiques dramatiques se succèdent cet été en France et pèseront sur les résultats techniques des assureurs. A la suite des violents orages meurtriers qui ont touché la Corse ces derniers jours, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et...