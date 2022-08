Alan s’affiche en pleine santé pour atteindre ses ambitions

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’assurtech Alan continue sur sa lancée. Le spécialiste de l’assurance santé en ligne, créé en 2016 par Jean-Charles Samuelian et Charles Gorintin et agréé la même année par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), a entamé 2022 comme il a terminé l’année 2021 : en croissance....