Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Empêtrée dans ses difficultés, Credit Suisse continue de subir une fuite des talents. Simon Johnson, responsable des ventes de crédit au Royaume-Uni et dans les pays nordiques pour la banque suisse, rejoint The Royal Bank of Canada (RBC) en tant que managing director et responsable des ventes de...