Thierry Dissaux, président du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) depuis 2010, reste à son poste. «Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 3 août 2022, la nomination de M. Thierry Dissaux en tant...