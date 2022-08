Crédit Agricole SA dégage un bénéfice supérieur aux attentes

Dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes géopolitiques et macroéconomiques, Crédit Agricole SA (CASA) a publié jeudi un résultat net part du groupe sous-jacent de 1,9 milliard d'euros au titre du deuxième trimestre, en hausse de 18% sur un an et bien supérieur aux attentes. L'action gagnait plus de 4% à Paris en matinée.

La banque, qui avait passé des provisions significatives au premier trimestre pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, n'a pas fait de nouvelles réserves. Le coût du risque est en dotation nette de -203 millions d'euros au deuxième trimestre, en baisse de 20,4% par rapport au deuxième trimestre 2021. Au deuxième trimestre 2022, le coût du risque sur encours sur quatre trimestres glissants a atteint 29 points de base et 17 points de base en vision trimestrielle annualisée.

Le Crédit Agricole a réduit son exposition à la Russie de 400 millions d'euros entre mars et juin. Le stock de provisions du groupe atteignait 19 milliards d'euros à fin juin et est constitué à 43% de provisions de prudence sur des encours sains.

Le produit net bancaire (PNB) sous-jacent de CASA a progressé de 6,2% au deuxième trimestre, à 6,18 milliards d'euros, porté notamment par l'acquisition de Creval en Italie et de Lyxor dans la gestion d'actifs. Hors effet de périmètre, le PNB a progressé de 4,3% au deuxième trimestre.

Le consensus Factset tablait sur un PNB de 5,7 milliards d'euros et un résultat net part du groupe sous-jacent de 1,13 milliard d'euros au deuxième trimestre.

CA CIB et la gestion de fortune tirent la croissance semestrielle

Au premier semestre, CASA a enregistré des revenus en hausse de 6,9% à 12,12 milliards d'euros par rapport au premier semestre 2021 et un résultat net part du groupe sous-jacent de 2,66 milliards d'euros, en hausse de 4,6%.

La croissance a été tirée par tous les métiers. La gestion de fortune a enregistré une hausse de 8,7% de ses revenus au premier semestre, la banque de financement et d'investissement CA CIB une progression de 12,9% et Crédit Agricole Assurances une croissance de 2,6%.

«Le contexte est opaque à court terme. Mais cette opacité ne gêne pas le modèle de développement du groupe qui est régulier et homogène car il est plus singulier qu'on ne le pense. Il est basé sur une approche globale de notre clientèle, qui offre une grande capacité de régularité et de performance», a déclaré le directeur général de CASA, Philippe Brassac.

Le coefficient d'exploitation hors contribution au Fonds de résolution unique s'est établi à 54,8% au deuxième trimestre, en baisse de 0,5 point par rapport au deuxième trimestre 2021. Il est en ligne avec l'objectif d'un coefficient d'exploitation inférieur à 60% dans son plan à moyen terme pour 2025.

A la fin du deuxième trimestre, le ratio de fonds propres CET1 de CASA s'inscrivait à 11,3%, soit 3,3 points au-dessus des exigences réglementaires. Son ratio de retour sur capitaux propres tangibles (RoTE) sous-jacent s'est établi à 13,9%.

La meilleure offre possible pour Banco BPM

Philippe Brassac s'est refusé à tout commentaire sur la reprise des activités d'assurance de Banco BPM, alors que la banque italienne a annoncé mercredi qu'elle prendrait une décision sur son repreneur d'ici à la fin du trimestre, pour un périmètre restreint à son portefeuille d'assurance dommages seulement.

Le Crédit Agricole, qui détient plus de 9% du capital de Banco BPM, «n'est pas gêné par ce calendrier» et «travaille à proposer la meilleure offre possible» a déclaré son directeur général.