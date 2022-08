Axa séduit le marché avec un nouveau programme de rachat d'actions

Axa réalise la meilleure performance de l'indice CAC 40 mercredi, après que l'assureur a annoncé s'apprêter à lancer un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1 milliard d'euros. Ce dernier devrait débuter «dans les meilleurs délais» et se terminer «d'ici février 2023», a précisé Axa dans un communiqué. L'action a fini en hausse de 5,7% à 23,4 euros, deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120.

Dans une note envoyée à ses clients, Citi salue le lancement prochain de ce programme de rachat d'actions d'une surface «plus importante qu'anticipé». UBS abonde, en calculant que l'opération portera sur l'équivalent de 7% à 8% des volumes d'échange quotidiens sur le titre. La banque d'affaires suisse souligne aussi la précocité de cette annonce, alors qu'elle voyait plutôt Axa engager un rachat de ses propres actions en fin d'année, au vu des conditions macroéconomiques actuelles.

D'une ampleur conséquente, le nouveau programme de rachat d'actions n'inclut pas les rachats de titres qui interviendront pour compenser la dilution à venir des bénéfices d'Axa liée à la cession en cours de contrats en Allemagne, remarque JPMorgan.

L'assureur avait annoncé en juillet que sa filiale Axa Allemagne avait conclu un accord avec l'assureur allemand Athora Deutschland pour lui céder un portefeuille de 16 milliards d'euros de contrats d'assurance vie et de retraite, pour un montant de 660 millions d'euros. Axa a l'intention de compenser la dilution des bénéfices résultant de cette cession par un programme de rachat d'actions qui sera lancé après la clôture de l'opération, attendue au quatrième trimestre de l'année prochaine.

Des résultats semestriels

meilleurs que prévu

Les investisseurs apprécient également la qualité des résultats semestriels présentés mercredi par Axa. Au cours des six premiers mois de l'année 2022, le résultat opérationnel du groupe s'est inscrit en hausse de 4% sur un an, à 3,9 milliards d'euros.

«Il s'agit d'une très bonne performance qui témoigne de l'excellente rentabilité technique de l'ensemble de nos métiers et de nos marchés, en particulier de l'Europe et de la France», s'est réjoui le directeur général adjoint d'Axa, Frédéric de Courtois, lors d'une conférence téléphonique.

Le résultat net a lui augmenté de 3% en données publiées, à 4,1 milliards d'euros. Selon le consensus établi par FactSet, les analystes attendaient en moyenne un bénéfice net semestriel de 3,4 milliards d'euros. En conséquence, JPMorgan s'attend à ce que les analystes rehaussent leurs prévisions de résultats pour les exercices 2022 et 2023 d'Axa.

L'estimation des sinistres liés au conflit en Ukraine a atteint 300 millions d'euros avant impôts et nets de réassurance au premier semestre. En outre, Axa estime que les tempêtes qui ont touché la France depuis le mois de mai lui coûteront 200 millions d'euros.

L'assureur s'est donc dit «très confiant» pour atteindre les grands objectifs financiers de son plan stratégique «Driving Progress 2023», qui comprend notamment une hausse de son résultat opérationnel par action de 3% à 7% par an en moyenne et une rentabilité opérationnelle de ses capitaux propres comprise entre 13% et 15% pour les exercices 2021 à 2023.