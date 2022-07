Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) a proposé d’acheter l’unité bancaire de l’assureur Suncorp pour environ 5 milliards de dollars australiens (3,4 milliards de dollars et autant d’euros), ont rapporté les médias locaux. ANZ et Suncorp devraient annoncer leur accord lundi matin, a...