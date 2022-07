Axa cède un portefeuille de 16 milliards d’euros en Allemagne

L'assureur Axa a annoncé jeudi soir que sa filiale Axa Allemagne avait conclu un accord avec l'assureur allemand Athora Deutschland pour lui céder un portefeuille de 16 milliards d'euros de contrats d'assurance vie et de retraite, pour un montant de 660 millions d'euros.

Ce montant représente un multiple de 18 fois le résultat opérationnel attendu pour l'exercice 2022, et se traduira par un produit total en numéraire net d'impôt estimé à 400 millions d'euros pour Axa, a indiqué le groupe.

-36 millions d'euros

La transaction devrait entraîner une réduction du résultat opérationnel d'Axa d'environ 36 millions d'euros par an à partir de 2023. Le groupe a également indiqué que cette vente aurait des impacts «non matériels» sur son bénéfice net du premier semestre 2022 ainsi que sur son ratio de solvabilité.

L'assureur a l'intention de compenser la dilution des bénéfices résultant de la cession par un rachat d'actions qui sera lancé après la clôture de l'opération, attendue au quatrième trimestre 2023.

Ce portefeuille d'assurance vie et retraite «n'est plus ouvert aux affaires nouvelles depuis 2013 et est principalement composé de contrats en fonds général traditionnel, avec un taux moyen garanti de 3,2%», a indiqué Axa. «La réduction des garanties au bilan d'Axa résultant de la vente diminuera encore l'exposition du groupe aux risques de marchés financiers», a-t-il ajouté.