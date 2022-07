La valorisation de Klarna chute de 85%

La fête est bel et bien finie pour le secteur du paiement fractionné et sans doute pour le secteur des fintechs dans son ensemble.

La société de paiement suédoise Klarna Bank AB a finalisé lundi 11 juillet une levée de 800 millions de dollars, ce qui la valorise à 6,7 milliards de dollars. Soit une valorisation en chute de 85 % sur les conditions de son précédent tour de table, réalisé en juin 2021, à 45,6 milliards de dollars.

Cette levée de fonds illustre la vague croissante de doutes qui touche le compartiment. Longtemps grande gagnante du segment du « acheter maintenant, payer plus tard » (BNPL), la jeune pousse est confrontée depuis quelques mois à la nouvelle donne économique et financière, combinaison de regain d’inflation, de remontée des taux et de doutes sur la croissance économique.

Ces derniers mois, Klarna avait été contrainte de réviser à plusieurs reprises ses perspectives de croissance. En mai, la société qui brûle plusieurs centaines de millions de dollars par trimestre, avait licencié environ 10 % de ses effectifs afin de maîtriser davantage ses coûts.

Abu Dabi parmi les nouveaux investisseurs

Mubadala Investment Company - le fonds souverain d’Abu Dabi - et Canada Pension Plan Investment Board font partie des nouveaux investisseurs. Ils rejoignent Sequoia, les fondateurs de la société, Bestseller, Silver Lake et la Commonwealth Bank of Australia qui, déjà présents dans le capital, ont participé à cette nouvelle levée.

Klarna revendique selon son site internet, 147 millions d’utilisateurs actifs dans le monde et 400.000 commerçants, parmi lesquels Nike, Ikea ou encore Sephora. Les capitaux levés visent à nourrir sa croissance sur le marché américain où il met en avant un portefeuille de 30 millions de clients actifs.