UBS paie 25 millions de dollars pour mettre fin à une procédure aux Etats-Unis

Environ 600 investisseurs avaient souscrit le produit mis en cause.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Securities and Exchange Commission (SEC) aux Etats-Unis a annoncé mercredi soir qu'UBS Financial Services a accepté de payer environ 25 millions de dollars pour régler des accusations de fraude liées à une stratégie d'investissement complexe appelée YES, ou Yield Enhancement Strategy,...