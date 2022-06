Le taux du Livret A pourrait atteindre 2% en août

Tous les six mois, le gouverneur de la Banque de France est tenu de proposer une mise à jour du rendement des livrets réglementés au gouvernement. Pour cela, il tient compte de l’application d’une formule mathématique qui dépend en bonne partie du niveau d’inflation enregistré en France au cours des six mois précédents. En supposant que la hausse générale des prix hors tabac en France se maintienne en juin à son niveau de mai, soit +5,3%, l’inflation moyenne sur six mois ressortirait à 4,45%. En retenant un taux interbancaire €STR – qui compte pour moitié dans le calcul – de -0,58% (il navigue entre -0,57% et -0,59% depuis janvier), on obtient un rendement du Livret A applicable au 1er août de 1,9%, que le gouvernement pourrait décider d'arrondir au dixième supérieur, soit 2%. Un tel taux suppose une progression d'un point de pourcentage par rapport au rendement actuel de 1%. Or, selon un arrêté du 27 janvier 2021, la hausse ne peut pas excéder 0,5 point «entre deux fixations successives», ce qui plafonnerait le taux du Livret A à 1,5% en août. Le gouverneur de la Banque de France peut néanmoins passer outre cette règle si des circonstances exceptionnelles le justifient.