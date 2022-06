L’ancien patron de Lazard et ancien président du conseil de surveillance et fondateur d’Eurazeo, Michel David-Weill, est décédé à l’âge de 89 ans, a annoncé vendredi le groupe dans un communiqué. «Eurazeo perd son fondateur, son bâtisseur, celui qui, jusque dans les derniers jours, continuait à lui apporter son exceptionnelle intelligence, son inaltérable passion, sa fidélité sereine et son regard unique sur le monde des affaires, reconnu pour sa hauteur de vue, sa curiosité intellectuelle, son sens du temps long et son audace», a indiqué la holding. Avant de fonder Eurazeo en 2001, Michel David-Weill a dirigé la banque Lazard pendant plus de 25 ans. Il était également vice-président à titre honoraire du conseil d'administration du groupe agroalimentaire Danone, dont Eurazeo a été actionnaire de 1987 à 2013.