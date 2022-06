L’action ABN Amro tire parti des rumeurs d’intérêt de BNP Paribas

Quelques mois après l'annonce de la vente de Bank of the West, cédée à BMO pour 16,3 milliards de dollars, BNP Paribas envisagerait une acquisition en Europe. Selon Bloomberg, la banque française aurait exprimé son intérêt pour racheter ABN Amro auprès de l’Etat néerlandais qui détient le groupe depuis la crise financière de 2008. Les sources de l’agence indiquent toutefois que le gouvernement néerlandais n’examinerait pas sérieusement cette opportunité. Il pourrait préférer réduire sa participation via des ventes sur le marché afin de récupérer des fonds tout en gardant le contrôle. Contacté par L’Agefi, BNP Paribas «ne fait aucun commentaire sur les rumeurs de marché». Même retour du côté d’ABN Amro, contacté par l'agence Agefi-Dow Jones. L'action ABN Amro a terminé la séance de vendredi sur un gain de 5,65%, à 10,85 euros, correspondant à une capitalisation boursière de 5,11 milliards d’euros.